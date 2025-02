“Ora sta con lei” Ezio Greggio presenta a tutti la nuova compagna

Ezio Greggio ha ufficializzato la sua relazione con la foodblogger colombiana Nataly Ospina, dopo la rottura con Romina Pierdomenico. Questo nuovo capitolo per il noto conduttore di Striscia la Notizia segue la loro apparizione al Montecarlo Film Festival e una serie di scatti insieme durante una vacanza. La relazione con Nataly rappresenta un cambiamento significativo per Greggio, che ha recentemente superato una lunga relazione durata cinque anni con Pierdomenico. Nonostante la separazione, i due ex hanno mantenuto rapporti amichevoli, dichiarando di aver intrapreso strade diverse.

Nataly Ospina ha guadagnato notorietà come foodblogger sui social media, grazie alla sua abilità culinaria e alla sua presenza su piattaforme come Instagram e TikTok. I suoi video, in cui cucina indossando abiti sexy, l’hanno resa una figura di spicco nel suo settore. La differenza d’età tra lei e Greggio, che ha 70 anni e recentemente è diventato nonno, non sembra influire sulla loro affinità, anzi, il legame tra di loro è caratterizzato da una forte attrazione reciproca.

La nuova storia d’amore di Greggio ha suscitato l’interesse dei media, in particolare per la sua predilezione per partner più giovani. Questo legame segna un importante nuovo inizio per il conduttore, che continua a essere una figura centrale nel panorama dello spettacolo italiano, dimostrando che l’amore può rinascere anche dopo esperienze passate.