Ora sta con la famosa” Eros Ramazzotti beccato con lei: “Si sono anche baciati

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Eros Ramazzotti avrebbe una nuova fiamma. Infatti, dopo la rottura con Dalila Gelsomino il celebre cantante avrebbe già iniziato una nuova relazione. Ma chi è la ragazza che ha rubato il cuore al cantautore italiano? Stiamo parlando della famosa attrice di Mare Fuori. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore Eros Ramazzotti è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere il cantante protagonista di un gossip è stata una segnalazione giunta direttamente alla pagina “Very Inutil People”. Secondo la clamorosa indiscrezione il celebre cantante si sarebbe recato al concerto dei Coldplay il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma insieme alla sua nuova fiamma con cui sarebbe scattata anche un bacio.

La presunta fidanzata di Eros è la famosa attrice di Mare Fuori, Desiree Popper. A segnalare lo scoop in questione direttamente alla pagina “Very Inutil People” è stato un utente il quale ha inviato anche un’immagine che ritrae i due insieme. Queste sono le parole che si leggono nel messaggio:

Ci stavano Desirée Popper e Eros Ramazzotti insieme ai Coldplay a Roma. Si sono anche baciati.

Se la notizia trovasse conferma la separazione con Dalila Gelsomino diventerebbe ormai definitiva. Dunque, adesso Eros avrebbe qualcun altro nel suo cuore e la fortuna in questione è proprio Desiree Popper, famosa attrice di Mare Fuori ed ex protagonista di Uomini e Donne. Quest’ultima ha 36 anni mentre il cantante ne ha 60 e insieme sembrano essere davvero felici.

Desiree Popper: chi è la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Classe 1988, Desiree Popper ha origini brasiliane e, per via di alcuni problemi familiari, è stata costretta a lavorare all’età di 14 anni. Dalla sua biografia emerge che si è recata in Turchia per disegnare i costumi da bagno e successivamente è approdata in Italia in qualità di attrice e modella. La svolta importate nella sua carriera è stata la serie tv Mare Fuori, oltre a Sopravvissuti con Lino Guanciale.