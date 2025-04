“Ora sono io il cattivo, ma..”. Manuel Bortuzzo rompe il silenzio dopo la condanna a Lulù Selassié: i dettagli delle minacce fanno paura

Lulù Selassié è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione con la condizionale per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. La loro relazione, iniziata durante il Grande Fratello 2022, è terminata bruscamente quando Bortuzzo ha scelto di interromperla. Selassié, però, non ha accettato la rottura, continuando a contattarlo e mostrando comportamenti ossessivi e violenti.

Bortuzzo ha descritto la sua esperienza in un’intervista, rivelando un certo sollievo dopo la condanna. Ha spiegato che Selassié sembrava non prendere sul serio le sue affermazioni riguardo alla fine della loro storia, continuando a negare la situazione. Dopo la rottura, Selassié ha iniziato a seguirlo, manifestando un’ossessione che è degenerata in minacce e aggressioni fisiche.

Manuel ha dichiarato di essersi sentito vulnerabile a causa della sua disabilità, affrontando la difficoltà di difendersi. Un episodio ha visto Bortuzzo cercare di allontanarla fisicamente, ma le minacce di morte lo hanno angosciato. Ha sottolineato che il ricatto psicologico di Selassié ha avuto un impatto significativo sul suo benessere mentale.

Rendendosi conto di non poter gestire la situazione, Bortuzzo ha deciso di presentare ricorso al tribunale, ottenendo una misura di protezione. Dopo il verdetto, ha espresso un senso di serenità, ma ha anche notato come il pubblico potesse vederlo come colpevole. Ha enfatizzato che nessun tipo di amore giustifica comportamenti violenti, siano essi fisici o psicologici, evidenziando la complessità delle dinamiche relazionali e l’importanza di denunciare l’abuso.