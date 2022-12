ora sono di nuovo lontani e il motivo commuove tutti

A causa di una fuga sono stati separati per tre anni, ma quando si sono ritrovati si sono dovuti dire addio di nuovo. Il motivo è commovente.

I cani riescono a riempire la vita delle persone in modo davvero stupendo. Perderli o doversene separare può essere un dolore molto grande. Esistono delle situazioni in cui, però, il destino riesce a regalare delle emozioni inaspettate e a creare situazioni tanto assurde da rendere increduli persino i protagonisti. Un po’ com’è successo a tre uomini americani grazie all’incontro con un cane di nome Coco. La cucciola e il suo primo proprietario sono stati separati per tre lunghi anni a causa di una fuga, ma dopo essersi ritrovati si sono dovuti nuovamente dire addio. Il motivo è però davvero commovente!



Certe storie sembrano essere perfette per diventare la trama di un film o di un libro, ma come spesso accade la realtà riesce a superare persino la fantasia di scrittori e sceneggiatori. I protagonisti di questa vicenda sono principalmente quattro: tre uomini e un cane. Le tre persone non si sarebbero mai conosciute se non fosse per il cucciolo, che è riuscito a donare a tutti loro delle grandissime emozioni e per questo sarà per sempre amato da ognuno di loro. La vicenda ha inizio nel 2018 e sembra essersi in parte conclusa solo ora nel 2022.

Coco è una cucciola di mix terrier che nel 2018 era stata presa in affido da Donald, un ex veterano dell’Air Force in cerca di una compagnia che potesse aiutarlo a combattere la sua forte depressione. Donald si è subito affezionato moltissimo alla sua amica pelosa, un faro di luce in mezzo a tanto buio. Purtroppo però, neanche un anno dopo dal loro incontro è accaduto qualcosa che lo ha davvero sconvolto. L’uomo doveva allontanarsi da casa per motivi di lavoro e aveva dunque deciso di lasciare temporaneamente la cucciola con suo figlio. A pochi giorni dal suo rientro, però, il figlio lo ha chiamato per comunicargli che Coco era fuggita e che nessuno era riuscito a ritrovarla.

Donald era davvero distrutto da quella notizia e una volta tornato si è subito messo all’opera per rintracciarla, ma purtroppo senza alcun esito. I primi periodi senza di lei sono stati molto duri per il veterano ma con il passare del tempo si è dovuto inevitabilmente fare una ragione di ciò che era accaduto. La sua speranza era solo una, e cioè che Coco fosse stata trovata da qualcuno che potesse amarla tanto quanto aveva fatto lui.

Passano tre lunghi anni dalla fuga della cucciola e un bel giorno accade che Coco, dopo molto vagare, decide di sostare davanti all’abitazione di un uomo di nome Dennis. Quando Dennis l’ha vista sul suo porticato ha immediatamente notato che la cucciola non mangiava da qualche tempo e ha quindi deciso di accoglierla in casa per darle dell’acqua e del cibo. La piccola è stata fin da subito molto amichevole con l’uomo che l’aveva trovata, quasi come se si conoscessero da sempre. Nonostante Dennis avesse provato una sorta di amore a prima vista, ha comunque deciso di fare le cose come andrebbero fatte e il giorno dopo ha portato Coco da un veterinario per farla visitare e per far scansionare un eventuale microchip. Qui Dennis ha scoperto che Coco era effettivamente di proprietà di qualcun altro e ha così chiamato il suo proprietario, Donald.

Dopo tre anni in cui i due sono stati separati, quando Donald ha ricevuto la chiamata di Dennis non poteva crederci. La sua amata Coco era ancora viva e qualcuno era riuscito a ricondurla a lui. Tre anni però sono un periodo molto lungo in cui tante cose erano cambiate. Donald infatti per combattere il dolore del distacco aveva dopo tempo deciso di adottare un altro cane, Bella. Questo è stato un ostacolo davvero grande, perché purtroppo quando i due si si sono rivisti, le due cagnoline non sono andate d’accordo e dato che Donald avrebbe dovuto continuare a viaggiare periodicamente per lavoro, accoglierle entrambe sarebbe stato molto complesso. Anche il ragazzo che aveva ritrovato Coco purtroppo non avrebbe potuto tenerla e quindi l’unica soluzione era trovare per lei una nuova casa.

Ma come abbiamo già detto, il destino riesce a creare situazioni davvero assurde e così è stato. Donald si trovava fuori dal VA Clinic di Charlotte con la sua Bella e proprio fuori dal centro si era imbattuto in un uomo. Anch’esso veterano, ha fermato Donald per chiedergli se Bella fosse il suo cane guida, e una volta ricevuta la risposta si è allontanato. Donald aveva però percepito qualcosa in lui e ha dunque deciso di seguirlo e di continuare la conversazione. Dalla loro chiacchiera è venuta fuori che l’uomo, il veterano, soffriva anche lui di forti stati d’ansia e depressione e stava prendendo in considerazione l’idea di prendere in affido un cane guida. Da qui la geniale idea! Donald gli ha immediatamente proposto di conoscere la sua Coco, ovviamente dopo avergli raccontato di essere stati separati per tre anni. I due si sono conosciuto ed è subito scattato l’amore. Coco aveva dunque trovato una nuova famiglia e l’uomo un animale dolce e fedele su cui poter fare affidamento! (G. M.)