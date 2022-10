Abbandonato in vecchiaia, dopo 11 anni, il cane “nonno” resta da solo e rischia di morire di fame: lo trovano ma questo potrebbe non essere abbastanza.

Non ha ancora un nome ufficiale il cane definito come un tenero “nonno” sui social network per via dei suoi undici anni d’età appena compiuti. La vita del quattro zampe è però stata ricostruita, quanto più nei dettagli, nel corso di questi ultimi giorni di fine settembre da un vero “angelo”. Un uomo sarebbe venuto a conoscenza della grave condizione di abbandono del pelosetto – qualche tempo fa – e da quel momento avrebbe tentato di fare tutto il possibile per salvarlo, pur non avendone ancora la piena opportunità.

Nonno cane abbandonato, dopo 11 anni: ora rischia di morire di fame

L’esemplare vive in un casale abbandonato, senza cibo né acqua. L’abitazione – precedentemente adibita a mo’ di fattoria, è stata lasciata completamente in disuso dai suoi vecchi proprietari e si trova nella città di Zamora, nella parte nord-ovest della Spagna.

Il cane anziano è stato notato per caso da un abitante della zona, che – dopo aver subito riconosciuto la sua problematica situazione – ha iniziato ad assisterlo mediante le aperture della grata, ormai arrugginita, che separano ancora il dolce “nonno” dal mondo esterno.

L’appello per aiutarlo e sensibilizzare l’opinione pubblicale del posto è stato condiviso – con non poche difficoltà su quali parole utilizzare per descrivere la critica condizione del quattro zampe – sul profilo Facebook di “Almanimal.va”, lo scorso mercoledì 28 settembre.

Secondo le recenti ricostruzioni pare che l’esemplare di Labrador sarebbe stato abbandonato dal proprietario della tenuta dopo la separazione con la sua ex compagna, la quale avrebbe scelto – di risposta – di non occuparsi del pelosetto. Per fortuna un residente ha provveduto, anch’esso in età avanzata – e a poca distanza dal triste risvolto del quattro zampe – a visitare quotidianamente il cane dando lui del cibo e le attenzioni che evidentemente mancavano a lui da tempo.

Sfortunatamente l’uomo anziano dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica all’anca, e per tal ragione sarà impossibilitato dal far visita al suo caro amico recluso da tempo nel recinto. Il signore ha pertanto voluto condividere la sua esperienza creando la possibilità di continuare ad aiutare il quattro zampe e escludendo l’eventualità – invece – che possa restare solo e senza cibo a sufficienza durante il periodo della sua assenza.