“Ora parlo io” Il super Vippone bacia un uomo e ora vuole spiegare come stanno le cose

Ultime ore infuocate per i fan di Daniele Dal Moro, l’ex concorrente del Grande Fratello, dopo che una foto in cui bacia un uomo è diventata virale. Lo scatto ha scatenato un’ondata di gossip e speculazioni, costringendo Dal Moro a intervenire in radio, ai microfoni di RTL 102.5, per chiarire la situazione.

L’ex gieffino rompe il silenzio e rivela chi è l’uomo misterioso della foto del bacio

Dal Moro ha dichiarato che l’uomo della foto è un amico di vecchia data, Luan Fraga, molto legato anche a Michela, la sorella di Daniele, è un amico di vecchia data. La foto è stata scattata durante una vacanza estiva a Mykonos, la splendida isola greca dove Luan lavora nei mesi caldi.

“Mi ha chiesto se poteva pubblicarla, e io gli ho detto che non c’era alcun problema. Questa foto è nata per mandarla a mia sorella, che è una cara amica di Luan da quando avevano 13 anni. All’epoca, Luan non era ancora consapevole della sua omosessualità.”

Nonostante i chiarimenti, la foto ha suscitato alcune critiche, a cui Daniele ha risposto con fermezza, sostenendo che l’amore e l’amicizia dovrebbero essere liberi da inutili pregiudizi. Purtroppo la strada del cambiamento culturale su alcuni argomenti caldi come l’omosessualità è ancora lunga, nonostante gli innumerevoli passi avanti. Un bacio ancora sconvolge alcuni animi poveri.

Luan Fraga, il brasiliano che ha condiviso la foto, vive a Verona e organizza vacanze di lusso a Mykonos. Sull’isola greca, Luan e Daniele hanno trascorso del tempo insieme, circondati da amici, tra cui volti noti dell’ultima edizione di Temptation Island, come le tentatrici Gaia Ciferni e Mara Valentini.

La foto del bacio, nata per gioco e amicizia, ha riacceso i riflettori su Daniele Dal Moro. L’episodio fa riflettere ancora una volta su quanto i social possano, a volte, travisare un semplice gesto, trasformando un momento di affetto sincero in un vero e proprio caso mediatico.

Leggi anche: “La foto non lascia proprio dubbi” l’ex Vippone beccato a baciare proprio lui: fan increduli