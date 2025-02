“Ora parlo io” Fedez rompe il silenzio dopo le voci sul presunto tradimento a Chiara Ferragni: la verità del cantante

Fedez ha recentemente chiarito la sua posizione su Instagram riguardo a presunti tradimenti e alla sua vita privata, in particolare in relazione a Chiara Ferragni. Dopo le affermazioni di Fabrizio Corona su presunti tradimenti con Angelica Montini, Fedez ha deciso di rispondere per difendere la sua reputazione. Ha sottolineato che l’idea di aver pensato di lasciare sua moglie nel giorno del matrimonio è ridicola e ha spiegato di aver incontrato Angelica solo alcuni mesi prima del matrimonio. Fedez ha dichiarato che non c’era alcun piano premeditato e ha riconosciuto che la sua vita matrimoniale ha affrontato crisi profonde.

Fedez ha poi rivelato di aver condiviso pensieri con Fabrizio e un’amica in un momento di debolezza, ma ha respinto qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni, affermando di aver cercato di arginare le notizie che lo danneggiano. Ha dichiarato di non essere mai stato un santo, ma ha enfatizzato che la sua vita privata non dovrebbe diventare un pretesto per costruire narrazioni sensazionalistiche. Ha evidenziato che tutto ciò non giova né a lui né alla sua famiglia.

Conclude affermando di volersi allontanare da una visione pubblica che non gli appartiene e di voler proteggere se stesso e i suoi figli. Fedez ha espresso la sua intenzione di scegliere una vita più reale, distaccandosi dal gossip e dalle dinamiche dell’industria dell’intrattenimento, ponendo fine a questo capitolo della sua vita personale.