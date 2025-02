“Ora parlo io” Chiara Ferragni rompe il silenzio in diretta tv dopo il polverone di cui è stata protagonista: le dichiarazioni rilasciate

Chiara Ferragni ha chiarito la sua posizione riguardo alle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla sua relazione con Fedez, esprimendo il desiderio di difendere la propria verità e proteggere i figli. Questo scambio di dichiarazioni ha catalizzato l’attenzione dei media. Durante un’intervista a Pomeriggio Cinque, Chiara ha affermato l’importanza di chiarire la situazione, data la proliferazione di speculazioni sulla sua vita privata.

Le affermazioni di Corona riguardano una presunta relazione extra coniugale di Fedez, e Chiara ha dichiarato di voler mantenere la privacy della sua famiglia. Sottolineando che ha cercato di stare fuori da questa situazione, ha precisato che è arrivato il momento di rispondere. Ha chiarito: “Ho cercato di mantenere la distanza, ma non c’entro niente con le notizie circolanti”.

In merito allo scambio di parole con Fedez, Chiara ha espresso delusione per la situazione attuale e ha voluto proteggere i loro figli da tensioni pubbliche, sebbene senta la necessità di difendersi. Ha auspicato di chiudere questa fase e di non affrontare nuovamente questi argomenti in futuro, evitando di approfondire il tema dell’amore per Fedez.

Chiara ha inoltre menzionato un accordo del 2023 con Fabrizio Corona, che ha portato a una recente richiesta di risarcimento. Pur trovandosi in una situazione complessa, ha deciso di intraprendere azioni legali per tutelare i suoi diritti. Gli avvocati delle parti hanno avviato un dialogo per chiarire i termini dell’accordo, mentre la tensione rimane alta, ma Chiara è determinata a proteggere la sua immagine e quella della sua famiglia.