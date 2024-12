“Ora parlo io” Al Bano rompe il silenzio dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo: come ha reagito

Al Bano ha espresso la sua delusione per essere stato escluso dal Festival di Sanremo 2025, dopo numerose partecipazioni nel corso della sua lunga carriera. L’artista aveva sperato di chiudere in grande stile il suo capitolo sanremese, ma il suo nome non è stato incluso tra i trenta Big scelti da Carlo Conti, causando un momento significativo per lui. Intervistato da AdnKronos, ha dichiarato di sentirsi profondamente rattristato per l’occasione persa, affermando: “Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo.” La situazione mette in luce l’importanza che il Festival ha avuto per la sua carriera, segnando un cambiamento nel suo approccio alla manifestazione.

Al Bano ha scelto di non commentare direttamente la decisione di Carlo Conti, dichiarando: “No comment! Continuerò a dire no comment fino alla morte.” Questa affermazione riflette la sua volontà di mantenere riservatezza nonostante la frustrazione. Ha anche sottolineato il forte legame che ha avuto con il festival menzionando una promessa non mantenuta da Amadeus, ex conduttore della kermesse. L’artista ha ricordato che Amadeus gli aveva assicurato, dopo la sua partecipazione alla reunion con Morandi e Ranieri nel 2023, che avrebbe potuto gareggiare l’anno successivo. Tuttavia, questa promessa non è stata rispettata, aggiungendo ulteriore amarezza alla sua situazione.

Nonostante tutto, Al Bano ha concluso con un senso di rispetto verso il festival, dichiarando: “Sanremo è stato il mio grande amore, hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio.” Queste parole, ricche di una sincera amarezza, rivelano la sua riflessione finale sulla carriera e il legame profondo con il Festival di Sanremo, un evento che ha definito gran parte della sua vita artistica. La decisione di non tentare ulteriormente di partecipare segna probabilmente un passaggio verso nuove fasi della sua carriera, pur mantenendo la passione per la musica e il rispetto per la tradizione del festival.