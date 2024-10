Ora O Mai Più potrebbe tornare a gennaio contro C’è Posta Per Te

Il programma di Rai1, Ora O Mai Più, potrebbe tornare dopo cinque anni grazie a Carlo Conti, che ha chiesto di non condurre Tali e Quali a gennaio per concentrarsi sul Festival di Sanremo. Poiché Conti sarà impegnato al Festival, Rai1 ha bisogno di un programma alternativo per il sabato sera, especially contro C’è Posta Per Te di Maria De Filippi.

Secondo Davide Maggio, i programmi inizialmente considerati per il sabato erano Chi Può Batterci di Marco Liorni e Dalla Strada Al Palco di Nek, ma nessuno dei due ha convinto abbastanza. Ora O Mai Più, amato sia dalla critica che dal pubblico, appare come la scelta più accreditata. Nella sua precedente edizione, il programma aveva già sfidato C’è Posta Per Te, ottenendo una media di 3.272.000 spettatori e il 17.3% di share, mentre l’ultima puntata aveva toccato 3.424.000 spettatori con il 19.5%. La prima edizione, andata in onda a giugno 2018, aveva registrato una media del 21.6%.

Nonostante i buoni risultati d’ascolto, Ora O Mai Più era stato inspiegabilmente messo da parte. Con Carlo Conti impegnato con il Festival e Amadeus sul Nove, ci si domanda chi condurrà la nuova edizione. Simona Ventura sarebbe la scelta ideale, ma c’é il rischio di vedere Pino Insegno alla conduzione.

Rai1 sta considerando seriamente la possibilità di riaccogliere il celebre talent show, diventato virale sui social, per il 2025, sempre contro C’è Posta Per Te. Questo ritorno non solo soddisferebbe le aspettative del pubblico, ma rappresenterebbe anche una sfida accattivante per gli ascolti del sabato sera.

In sintesi, Ora O Mai Più potrebbe riconquistare il suo posto nel palinsesto di Rai1, riproposto alla luce dei risultati positivi ottenuti in precedenza e dell’assenza di concorrenti convincente. La scelta del conduttore rimane un interrogativo chiave, e l’attesa cresce su chi potrebbe rappresentare al meglio il programma di fronte a una rivalità così agguerrita.