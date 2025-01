Ora o mai più: offerti 21.000 euro a una cantante in difficoltà, ma rifiuta

Gerardina Trovato avrebbe dovuto far parte del cast della terza stagione di “Ora O Mai Più”, il talent show che debutterà sabato sera, ma il contratto non si è concretizzato. Gabriele Parpiglia ha rivelato questa indiscrezione nella sua newsletter, spiegando di aver contattato la cantante recentemente. Parpiglia ha espresso un affetto particolare per Trovato, desiderando di supportarla in un momento difficile, come dimostrato dalla sua volontà di trovarle interviste pagate, ospitate e una partecipazione nel programma.

Nel mese di agosto 2024, Trovato appariva determinata a “ripartire”, mentre Parpiglia e il suo team si sono impegnati a fornirle supporto in vari progetti, ma sottolineano di non aver realizzato guadagni da questa collaborazione. A novembre, hanno offerto a Trovato diverse opportunità, tra cui partecipazioni a podcast e programmi tv con compensi considerevoli, ma Trovato ha rifiutato. La cifra totale delle offerte ammontava a 21.000 euro, escluse le spese per vitto e alloggio.

Il cast della terza edizione di “Ora O Mai Più” include alcuni nomi noti, tra cui Valerio Scanu, Pierdavide Carone e Loredana Errore, tutti ex concorrenti di “Amici”. Inoltre, sono presenti il duo Pago e Carlotta, Anonimo Italiano, Antonella Bucci e Matteo Amantia dei Sugerfree.

Oltre a queste vicissitudini, esiste un contesto complesso che circonda Trovato, caratterizzato da figure ambigue come Alessandro Casadei, interviste televisive, concerti e contratti mancati. Parpiglia ha descritto la situazione come una “brutta pagina” che nessuno si aspettava di dover affrontare, esprimendo preoccupazione per la cantante e incoraggiandola a salvarsi se possibile.

Con la terza stagione di “Ora O Mai Più” in arrivo, si attende di vedere come proseguirà la storia di Trovato e quali saranno le reazioni del pubblico. La sua assenza dal programma, nonostante le offerte vantaggiose, lascia aperte molte domande sulle sue future iniziative professionali e sul suo benessere personale, in un campo che spesso presenta sfide imprevedibili per gli artisti.