Ora O Mai Più tornerà nel 2022 dopo ben due anni di pausa.

Il programma del sabato sera è stato trasmesso per due edizioni nel 2018 e nel 2019, salvo poi saltare l’anno scorso a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Quest’anno infine – a causa dei molteplici impegni di Amadeus – non se n’è fatto di niente, ma dopo due anni di stop forzato ora il direttore di RaiUno vorrebbe riproporlo.

Fra il Festival di Sanremo e la conferma di una nuova edizione di Arena 60 70 80, Amadeus sarà impegnato anche nel 2022, per questo motivo la conduzione di Ora O Mai Più potrebbe passare a Carlo Conti, che tra l’altro è l’ideatore del format. Parola di Dagospia.

“L’ultima puntata del programma è stata trasmessa su Rai1 il 2 marzo 2019. La trasmissione condotta da Amadeus divenne cult sui social che da tempo chiedono all’azienda di Viale Mazzini una nuova edizione. Qualcosa sembra muoversi, l’ipotesi di una terza edizione sarebbe sul tavolo: si starebbe ragionando a una nuova stagione a gennaio. La notizia più importante?

Il programma non dovrebbe essere condotto da Amadeus, reduce dal successo di Arena Suzuki 60-70-80, in quelle settimane impegnato alla realizzazione di Sanremo 2022 ma da Carlo Conti che è anche ideatore della trasmissione. Non è finita qui, se l’operazione dovesse andare in porto dovrebbe risolvere il problema della collocazione. La rete diretta da Stefano Coletta deve trovare uno show per il sabato sera da gennaio, escludendo Alberto Angela che preferirebbe una collocazione più comoda. Ora o mai più potrebbe andare in onda al sabato sera e sfidare C’è posta per te di Maria De Filippi. L’ipotesi si concretizzerà?”.