Ora o Mai Più: la sorella di un concorrente tenta di screditare Valerio Scanu

Valerio Scanu ha recentemente rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha parlato di vari aspetti della sua vita personale e professionale, tra cui la percezione che gli altri hanno di lui e il suo rapporto con una sorella “ingombrante”. Ha esordito sul tema dell’immagine che proietta, spiegando la sua impressione di apparire spigoloso e antipatico, attribuendo questo al suo “sopracciglio” che non riesce a controllare. Scanu ha sottolineato di essere molto trasparente e di comunicare fortemente attraverso le espressioni facciali. Ha anche fatto riferimento a un episodio del passato in cui ha fatto uso di botox, il quale non ha avuto l’effetto desiderato durando molto meno del previsto.

In merito alle critiche e alle malinterpretazioni che ha subito, Scanu ha riconosciuto che, sebbene la sua immagine possa aver avvantaggiato gli avversari nel danneggiarlo, non gli ha recato un danno reputazionale significativo. Ha espresso la sua preferenza per la verità e per l’apertura nel comunicare i propri sentimenti e pensieri.

Scanu ha anche affrontato la questione di una sorella di un concorrente del programma “Ora o Mai Più” che ha cercato di screditarlo, specialmente sfruttando il pregiudizio legato al suo aspetto. Ha raccontato di aver visto un post da parte di una fanbase di un collega, in cui si invitavano gli utenti a condividere aneddoti negativi su di lui. Scoprendo che l’autore del post era la sorella del concorrente, Scanu ha mostrato di voler mantenere la dignità e non rispondere a provocazioni, sottolineando l’importanza di considerare il contesto del programma come un gioco.

Infine, ha rimarcato come il comportamento della sorella del concorrente non sia edificante e abbia contribuito a creare un’atmosfera ostile. Riguardo all’identità della talpa, ha menzionato che rimangono sette sospettati, tra cui alcuni concorrenti noti, lasciando aperta la questione sul chi possa effettivamente essere il responsabile di tali attacchi.