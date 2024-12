Ora O Mai Più: il cast completo di concorrenti e coach – esclusiva Biccy

La nuova edizione di Ora O Mai Più sta per approdare con un cast che promette di essere entusiasmante. L’anticipazione include otto cantanti affermati e altrettanti coach di grande successo nel panorama musicale italiano. I coach confermati sono Patty Pravo, Rita Pavone e Gigliola Cinquetti. Si aggiungono a questi Marco Masini, Donatella Rettore, oltre a nuove entrate come Alex Britti, Raf e Riccardo Fogli. Questi otto artisti di spicco affiancheranno i concorrenti, che saranno scelti tra cantanti con potenziale da riscoprire.

Tra i concorrenti figurano tre ex partecipanti di Amici di Maria De Filippi: Valerio Scanu, Pierdavide Carone e Loredana Errore. Insieme a loro, ci saranno Pago e Carlotta, noti per i loro singoli di successo “Parlo Di Te” e “Frena”, rispettivamente. Il cast è completato da Anonimo Italiano, Antonella Bucci e Matteo Amantia degli Sugerfree.

A differenza delle edizioni passate, questa volta si percepisce un certo sbilanciamento nel cast, con Valerio Scanu che emerge come il favorito, avendo mantenuto una certa visibilità nel panorama musicale. La sua partecipazione è stata accolta con entusiasmo, soprattutto dopo il suo recente successo a Tale e Quale Show. Le aspettative sono alte anche per Loredana Errore e per Carlotta, che si propone come una versione “meno riuscita” di Valeria Rossi.

Il programma si propone di far rivivere le carriere di cantanti che, sebbene abbiano avuto successo in passato, necessitano di una nuova occasione sotto i riflettori. Ora O Mai Più continua a rappresentare un’importante piattaforma per artisti in cerca di riscatto, e la combinazione di coach di fama e concorrenti con storie intriganti promette di offrire un mix avvincente.

Il cast completo dei concorrenti include:

– Anonimo Italiano

– Antonella Bucci

– Carlotta

– Loredana Errore

– Matteo Amantia

– Pago

– Pierdavide Carone

– Valerio Scanu

I coach sono:

– Alex Britti

– Donatella Rettore

– Gigliola Cinquetti

– Marco Masini

– Raf

– Riccardo Fogli

– Rita Pavone

– Patty Pravo

L’anticipazione cresce, e i fan non vedono l’ora di vedere come si svolgerà questa nuova avventura musicale.