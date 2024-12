“Ora nell’attico che era dei Ferragnez ci vive lui” e l’affitto mensile da capogiro

Marcus Thuram si trasferisce nell’attico di City Life, precedentemente abitato da Chiara Ferragni e Fedez, affittato per 35mila euro al mese, con vista sullo skyline milanese. Negli ultimi anni, questo attico è diventato un simbolo di lusso e modernità, attraendo celebrità e sportivi. La recente notizia del trasferimento di Thuram, attaccante dell’Inter, ha riacceso l’interesse per questa residenza, caratterizzata da un design contemporaneo e una posizione strategica che ne fanno un esempio di eccellenza architettonica.

Situato all’undicesimo piano di uno dei più iconici edifici milanesi, l’attico si estende per 477 metri quadrati, offrendo una vista panoramica senza pari. Gestito da un’agenzia specializzata, l’immobile è ora sotto la cura di Thuram, che diventa vicino di casa del capitano dell’Inter Lautaro Martinez e di altre celebrità residenti nel quartiere, noto per la sua eleganza e i suoi spazi verdi, come Michelle Hunziker e Federica Panicucci.

L’attico ha una storia recente che ha catturato l’attenzione del pubblico. Chiara Ferragni e Fedez vi si erano trasferiti nel 2018, subito dopo la nascita del loro primo figlio, Leone, e lo spazio ha fatto da set per la serie “The Ferragnez”, che documentava la loro vita quotidiana. Durante il lockdown per la pandemia di Covid-19, la famiglia ha vissuto momenti significativi in questo contesto, compresi i primi passi della secondogenita Vittoria. Con il trasferimento attuale, Chiara vive in una nuova casa e Fedez ha scelto un altro appartamento, chiudendo un capitolo in questo lussuoso attico.

L’immobile è stato messo in affitto con una descrizione che evidenzia il suo valore architettonico e il design all’avanguardia, frutto del lavoro di ingegneri, architetti e interior designer. Situato nella residenza progettata da Zaha Hadid, l’appartamento offre accesso esclusivo e una vista spettacolare su Milano, rendendolo uno dei più affascinanti della città. Il canone di affitto di 35mila euro al mese sottolinea l’esclusività e l’alta domanda di immobili di prestigio nella capitale della moda italiana.