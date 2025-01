Ora manca l’avviso al Papa

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, esprime preoccupazione per una notizia secondo cui la Procura della Repubblica di Roma starebbe per emettere un avviso di garanzia a un argentino che, ogni domenica, afferma dalla finestra di Piazza San Pietro che Dio esiste. Gasparri sottolinea che secondo la Procura tali affermazioni sarebbero false e senza fondamento.

L’esponente politico si interroga su come la Procura possa essere in grado di indagare un cittadino argentino, il quale è anche a capo di uno Stato estero, evidenziando una certa confusione sulle azioni della magistratura italiana. Gasparri conclude con un tono scettico, affermando che ormai non c’è nulla da meravigliarsi e sperando che la notizia non si riveli veritiera. Tuttavia, osserva che a causa degli sviluppi attuali riguardanti il governo italiano, non si possono escludere sorprese quando si parla delle attività della magistratura.