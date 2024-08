ORA lo paghi NIENTE grazie al COUPON e al CODICE SCONTO!

ACEMAGIC AD08 Mini PC è un personal computer performante a dispetto delle dimensioni super ridotte. Parliamo di un processore Ιntel I7-11700B (8C/16T, fino a 4,8 GHz), 32GB DDR4 e 512GB NVME PCle3.0x4 SSD. Tra le altre cose. Se lo prendi adesso puoi sfruttare un coupon da 100 euro e un 6% di sconto grazie al codice promozionale.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Come detto nell’incipit, monta un processore Ιntel Core I7-11700B (fino a 4,8GHz, 8C/16T, 24MB L3 Cache), che ha una superba potenza di elaborazione multi-threading.

Offre ben 3 modalità di prestazioni regolabili per rendere la vita più efficiente. In primo luogo, la modalità Silent per lo streaming silenzioso o il lavoro leggero; in secondo luogo, la modalità Auto per il lavoro medio o i progetti di intrattenimento per aumentare la produttività; infine, la modalità Performance per la grafica di gioco più intensa.

Potente ma anche silenzioso: monta infatti un avanzato sistema di raffreddamento a doppia ventola e tripla heatpipe che garantisce un raffreddamento e una silenziosità costanti quando si è concentrati sul lavoro o sul gioco.

Offre luci spettacolari, dispone di 5 modalità di illuminazione RGB integrate tra cui scegliere: Auto, Off, Rainbow, Breathing e Cycling.

