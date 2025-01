Ora lo aspetta una nuova vita

Un lieto fine inaspettato giunge dopo atroci sofferenze: Blanco, un cane torturato con olio bollente, è stato finalmente adottato. La sua storia ha toccato il cuore di molti. Blanco, un randagio, è stato vittima di un’aggressione da parte di ignoti a Sala Consilina, dove un vigliacco gli ha gettato olio bollente, lasciandolo in condizioni disperate. Riportava gravi ustioni e ferite e per diversi giorni il suo stato di salute era critico. Nonostante il trauma fisico e psicologico, il cane ha dimostrato una notevole voglia di vivere.

Il suo drammatico caso, avvenuto a novembre dello scorso anno, ha suscitato indignazione tra i viaggiatori della stazione dei bus, dove Blanco era ben conosciuto. La ragazza che lo accudiva, dopo averlo perso di vista, lo ha ritrovato in condizioni orribili. Fortunatamente, grazie all’intervento di medici veterinari e all’Oipa di Vallo di Diano, Blanco ha ricevuto le cure necessarie che gli hanno permesso di riprendersi.

Grazie alla visibilità sui social media, sono state ricevute molte richieste di adozione da tutta Italia. Alla fine, una giovane coppia di professionisti romani, che aveva recentemente perso il loro cane, ha deciso di adottarlo. Questa famiglia sarà in grado di offrire a Blanco l’amore e l’attenzione che non ha mai davvero avuto, segnando così un nuovo inizio per lui. Ora Blanco è pronto a iniziare questa nuova vita con la sua nuova famiglia, dopo aver superato un passato terribile.