ora l’imprenditrice digitale non può più farlo

Lo abbiamo ripetuto più volte, tra Fedez e Chiara Ferragni sembra cosa finita, e pare anche per sempre. La relazione sembra essere precipitata di colpo (ma non è affatto così) insieme ai problemi che l’imprenditrice digitale ha avuto con gli scandali che l’hanno travolta.

Non solo: l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, si è espresso più volte sulla “vera natura” di Fedez, schiacciato in una relazione opprimente che forse lo “soffocava”. Insomma, non c’è nessuna speranza di riconciliazione per i Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez, in questo weekend hanno scelto entrambi Forte dei Marmi, una delle località più esclusive e una delle costiere più gettonate dai divi di tutto il mondo. Le loro strade, però, sembrano comunque essere irrimediabilmente separate. Secondo alcune voci, la coppia è in crisi e il rapper avrebbe avanzato una richiesta molto particolare alla sua ormai ex moglie.

Dopo aver chiesto a Chiara di non mostrare più i volti dei loro figli Leone e Vittoria, Fedez avrebbe ulteriormente richiesto di non pubblicare più immagini dei bambini, nemmeno di spalle, per proteggere la loro privacy. Insomma, si sarebbe giunti a una “chiusura” totale sulla questione dei bambini tra Fedez e Ferragni.

L’informazione proviene da Alessandro Rosica, noto come “L’Investigatore Social”, il quale ha rivelato: “dopo aver lanciato una canzone contro le amiche tossiche di Chiara, con piena ragione, ora sono pronto a darvi un altro scoop. Ebbene sì! È guerra totale tra i Ferragnez. Federico ha deciso di proteggere i figli in tutti i modi”.

In poche parole, prima Chiara Ferragni e Fedez erano d’accordo per mostrare i figli solo di spalle, ma ora non potranno neanche inserirli nelle loro storie di Instagram. Si tratta di una notizia scioccante, un cambiamento bello tosto, considerando che condividevano quotidianamente la loro vita sui social. Rosica ha, infatti, concluso con una rivelazione finale: “Inizialmente li mostravano solo di spalle, ora non possono più. È una notizia recentissima”. Nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, anzi: siamo agli strascichi di una relazione, una famiglia, in cui deve gestire l’immagine dei figli.