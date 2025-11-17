Ora legale permanente in Italia, la svolta politica è vicina

Il dibattito sull’adozione dell’ora legale permanente in Italia sta riprendendo vigore. La Camera dei Deputati ha programmato, per il 17 novembre, un confronto per valutare la possibilità di abbandonare il doppio cambio orario annuale, rispondendo alle richieste di cittadini e associazioni.

L’iniziativa è promossa dalla Società Italiana di Medicina Ambientale e da Consumerismo No Profit, grazie anche all’impegno del deputato della Lega, Andrea Barabotti. L’obiettivo principale è avviare un’indagine conoscitiva, raccogliere dati e analizzare gli impatti del potenziale addio all’ora solare.

L’importanza di questa discussione è evidente: il paese potrebbe allinearsi con la disposizione dell’Unione Europea che consente di scegliere un orario stabile per tutto l’anno. Questo dossier, oggi riesaminato, potrebbe influire notevolmente sulle abitudini di vita degli italiani.

I vantaggi economici e sanitari legati all’ora legale permanente sono al centro del dibattito. Secondo dati di Terna, il sistema attuale ha generato un risparmio di oltre 11 miliardi di kilowattora, traducibili in circa 2,2 miliardi di euro. Inoltre, il mondo medico evidenzia i rischi per la salute associati al cambio orario, come stress e disturbi del sonno.

A livello europeo, una consultazione pubblica ha mostrato che l’84% dei cittadini è favorevole all’abolizione del cambio orario. Sebbene il Parlamento Europeo abbia già espresso un parere nel 2019, il processo di attuazione è rallentato.

Se adottata, l’ora legale permanente potrebbe avere impatti significativi anche sul sistema scolastico, migliorando le opportunità di attività pomeridiane per gli studenti, pur richiedendo attenzione per la sicurezza nella parte mattutina delle giornate invernali.