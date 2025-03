Ora legale: gli effetti sulla salute

A partire da domenica 30 marzo, le lancette dell’orologio verranno spostate un’ora in avanti per l’ora legale, che durerà fino al 26 ottobre. Questo sistema è adottato in molti Paesi per ottimizzare l’uso della luce solare e risparmiare energia, con l’obiettivo di allungare le ore di luce nel corso della giornata. Tuttavia, questo cambiamento, seppur apparentemente insignificante, può avere effetti sulla salute e sul benessere psicologico e fisiologico delle persone.

Il nostro organismo è regolato da un ritmo circadiano, un ciclo biologico di 24 ore che influisce su funzioni quali sonno, vigilanza e produzione ormonale. Con l’introduzione dell’ora legale, il corpo deve adattarsi a questo nuovo orario, il che può compromettere la qualità del sonno, l’umore e la produttività. Alcuni potrebbero avere difficoltà ad addormentarsi o svegliarsi, con conseguenti effetti collaterali come sonnolenza diurna e ridotta concentrazione.

Nonostante ciò, l’ora legale presenta anche vantaggi. Aumentando l’esposizione alla luce solare serale, si favorisce la sintesi della vitamina D, importante per la salute delle ossa e del sistema immunitario. La luce solare stimola inoltre la produzione di serotonina, che migliora l’umore e il benessere. Questo periodo potrebbe anche incoraggiare a svolgere attività fisica all’aperto, utile per la salute cardiovascolare e per la gestione dello stress.

Per minimizzare gli effetti negativi, è consigliato prepararsi in anticipo al cambiamento, adattando gradualmente l’orario di sonno e veglia e cercando di mantenere una routine regolare, limitando anche l’assunzione di caffeina nelle ore serali.