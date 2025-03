Ora legale 2025, quando muovere le lancette dell’orologio: la data

L’ultimo fine settimana di marzo segna il ritorno dell’ora legale, che comporta il trasferimento delle lancette dell’orologio in avanti di un’ora. Questo cambiamento avverrà nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2025, intorno alle 2 di notte. Gli orologi analogici e digitali non smart dovranno essere regolati manualmente, mentre la maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiornerà automaticamente. È comunque consigliabile controllare che l’orario sia impostato correttamente su smartphone e computer.

Il passaggio all’ora legale comporterà una perdita di un’ora di sonno, ma le giornate appariranno più lunghe grazie al tramonto che arriverà un’ora più tardi. Da tempo si discute sulla possibilità di mantenere l’ora legale per tutto l’anno. Il pediatra Italo Farnetani ha evidenziato i benefici della luce sulla salute, suggerendo che l’ora legale, che prolungando le giornate, dovrebbe essere adottata in modo permanente. Farnetani ha sottolineato come il cambiamento dell’orario due volte all’anno possa interferire con i ritmi cronobiologici, creando disagio e influenzando negativamente comportamento e rendimento per diversi giorni.

Secondo il professore, la luce è particolarmente benefica nel pomeriggio, quando il corpo è predisposto all’ottimismo. Perciò, mantenere l’ora legale costante non solo promuoverebbe la salute, ma sarebbe anche nel migliore interesse della collettività. La questione dell’ora legale continua a suscitare dibattito, in quanto molte persone sperimentano effetti collaterali indesiderati a seguito del cambio d’orario.