Ora lavoriamo per il sogno delle Olimpiadi

Luigi Carraro è stato rieletto all’unanimità presidente della International Padel Federation (FIP) durante la 34esima Assemblea Generale a Doha, in occasione dei FIP World Padel Championships. La sua rielezione, supportata dall’85% degli aventi diritto al voto, rappresenta una continuità “naturale” alla luce dei recenti successi e della crescita del padel, il cui obiettivo ora è portare questo sport alle Olimpiadi. Carraro ha ringraziato Nasser Al-Khelaifi, presidente della Qatar Tennis Federation, sottolineando come gli eventi in Qatar siano cruciali per il padel.

Durante la sua relazione, Carraro ha evidenziato i significativi progressi dell’ultimo periodo e ha introdotto diverse novità approvate dall’Assemblea, tra cui il Mondiale per coppie, corsi per allenatori e arbitri, un nuovo Codice di Giustizia Sportiva e un Codice Etico aggiornato. Inoltre, sei nuove federazioni – Andorra, Cipro, Macedonia del Nord, Pakistan, Romania e Giordania – sono state ufficialmente accolte nella FIP.

Carraro ha sottolineato che dal 2019 le federazioni di padel sono quasi triplicate, passando da 32 a 87. Ha descritto il padel come un fenomeno globale con 6300 professionisti e due circuiti principali: Premier Padel, che è cresciuto da 8 a 24 eventi in due anni, e CUPRA FIP Tour, che è passato da 6 eventi nel 2019 a 195 in cinque continenti. Anche il circuito Promises, dedicato alla NextGen, è cresciuto da 6 a 74 tornei, con l’obiettivo di raggiungere 200 eventi entro il 2025.

Inoltre, il padel è praticato in 150 paesi, coinvolgendo 30 milioni di persone, rispetto ai soli 8 milioni in 50 paesi nel 2018. Carraro ha evidenziato che, mentre prima l’85% dei campi si trovava in Spagna e Argentina, oggi il 65% è distribuito globalmente, segno della diffusione del padel.

L’ambizione della FIP è di far diventare il padel sport olimpico. Carraro ha dichiarato: “Ogni uomo di sport sogna le Olimpiadi”, confermando l’impegno della FIP nel perseguire questo obiettivo con serietà e realismo. Infine, ha annunciato la creazione di un Mondiale per coppie, paragonato al ‘quinto Major’ rispetto ai tornei di Premier Padel.