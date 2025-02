Ora è ufficiale: la coppia del momento si separa, matrimonio finito per sempre

La coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck ha ufficialmente divorziato dopo due anni di matrimonio. Un giudice della Corte superiore di Los Angeles ha approvato l’accordo di separazione, consentendo a entrambi di mantenere i propri beni senza alcun obbligo di manutenzione reciproca. La notizia ha catturato l’attenzione dei media, specialmente considerando la notorietà dei due attori, protagonisti della scena cinematografica da oltre vent’anni.

La separazione è stata finalizzata dopo sei mesi di attesa, come previsto dalla legislazione californiana, e ha visto Lopez riprendere il suo cognome originario di Jennifer Lynn Lopez. Dettagli specifici sulle finanze non sono stati resi pubblici, ma fonti vicine alla coppia hanno confermato che né Lopez né Affleck dovranno sostenersi economicamente. Anche i guadagni di Affleck provenienti dai suoi progetti cinematografici rimarranno di sua esclusiva proprietà, così come quelli di Lopez.

La storia d’amore tra Lopez e Affleck ha avuto inizio nel 2002 sul set del film “Amore estremo – Tough Love”. Dopo un fidanzamento che si è concluso nel 2004, entrambi hanno intrapreso altre relazioni, con Lopez che ha sposato Marc Anthony e Affleck che ha avuto una famiglia con Jennifer Garner. Nel 2021, vent’anni dopo il loro primo incontro, hanno ripreso a frequentarsi, sposandosi nel 2022. Tuttavia, nel giugno 2024, sono emerse voci su possibili crisi coniugali, culminate nella richiesta di divorzio da parte di Lopez il 21 agosto 2024, chiudendo un’importante fase della vita di entrambi.