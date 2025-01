“Ora è ufficiale” Carlo Conti svela i duetti della serata di cover di Sanremo 2025 e tutti i premi da assegnare

Carlo Conti presenta la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata ai duetti e alle cover, e annuncia premi alla carriera per Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Durante un collegamento con il Tg1, Conti ha condiviso i nomi degli artisti coinvolti e le canzoni iconiche che saranno reinterpretate, generando grande attesa per questo importante evento musicale italiano. La serata delle cover, quest’anno, non influenzerà la classifica generale, consentendo una celebrazione più libera della musica.

Conti ha anche rivelato che Iva Zanicchi e Antonello Venditti riceveranno premi alla carriera. Zanicchi, celebre per i suoi successi a Sanremo, ha trionfato tre volte e ha avuto una carriera che dura da circa sessant’anni. Antonello Venditti, uno dei più grandi cantautori italiani, ha scritto canzoni che hanno segnato diverse generazioni. Questi premi celebrano la loro straordinaria carriera e il loro contributo alla musica italiana.

I duetti della serata delle cover includeranno Achille Lauro ed Elodie che presenteranno ‘Tributo a Roma’ di Rino Gaetano, e Bresh con Cristiano De André in ‘Creuza de mä’. Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino interpreteranno ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla, mentre Clara e Il Volo porteranno ‘The Sound of Silence’ di Simon and Garfunkel. Altri artisti come Emis Killa, Lazza, Laura Marzadori, Fedez e Francesco Gabbani si esibiranno con brani iconici, creando un mix di emozioni e talenti di diverse generazioni. Questo Sanremo si propone come un evento memorabile, unendo le tradizioni musicali con nuove collaborazioni.