Ora dovrai prenderti cura di lui

La storia riguarda Benny, un cane meticcio simile a un Pastore Tedesco, dolce e affettuoso, abbandonato dalla sua famiglia cinque anni fa. Dopo essere stato salvato da un canile, ha trovato una nuova casa, ma la sua vita subisce un’altra brusca inversione. La sua padrona, dopo aver scoperto di avere un tumore inoperabile e che il marito ha una relazione extraconiugale da dieci anni, decide di scrivere una lettera all’amante del marito per informarla che dovrà prendersi cura di Benny.

Il giorno della sua triste scoperta, la donna si rifugia presso un’amica e riflette sul futuro del cane. Realizza che Benny non ha neppure un microchip, il che complica ulteriormente la situazione. Gli operatori del canile, intuendo che Benny non sarà reclamato, cercano una soluzione per il suo affido. L’idea di lasciare il cane all’amante del marito nasce dalla necessità di assicurare a Benny una nuova sistemazione, purtroppo con una persona che rappresenta il tradimento.

Con una lettera, la donna comunica all’amante che, dato che ha scelto di condividere la vita con suo marito, dovrà anche occuparsi di Benny. La decisione rispecchia il desiderio della donna di pensare al bene del suo cane, evitando che viva un ulteriore abbandono. In questo modo, pur affrontando una situazione estremamente dolorosa e complessa, cerca di garantire una cura amorevole per Benny, evidenziando l’importanza del legame tra animali e umani.