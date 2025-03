Ora anche a Padova il Sure Hotel by BW Milano

Continua la crescita di BWH Hotels Italia & Malta in Veneto con l’ingresso del Sure Hotel by BW Hotel Milano di Padova nel network con il brand Sure Hotel by Best Western. La struttura è la quarta nelle vicinanze dei Colli Euganei e la terza della stessa proprietà, ora prenotabile tramite i canali di BWH. Questo hotel 4 stelle è ecosostenibile e pet-friendly, con 80 camere, situato a 16 minuti a piedi dal Palazzo della Ragione e a 3 km dai Musei Civici Eremitani e dalla Cappella degli Scrovegni. Le camere offrono Wi-Fi gratuito, TV e minibar, mentre alcune includono un angolo relax.

L’hotel dispone di una palestra aperta 24/7 e di due sale meeting da 20 posti, perfette per riunioni o smartworking, e offre una colazione ricca e variegata. Giorgio Boaretto, proprietario di altre due strutture nella zona, ha evidenziato come l’hotel ambisca a essere un punto di riferimento per chi cerca comfort, qualità e sostenibilità. L’affiliazione a BWH Hotels offre maggior visibilità e vantaggi del network internazionale, mantenendo la propria identità.

Anche Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italia & Malta, ha espresso soddisfazione per l’inclusione della nuova struttura, sottolineando l’importanza della presenza in Veneto, una delle regioni più visitate d’Italia. L’hotel attua strategie green, come l’uso di chiavi magnetiche per risparmiare energia e il riutilizzo degli asciugamani a richiesta dei clienti. Inoltre, accoglie animali di tutte le taglie, rendendolo ideale per viaggiatori che non vogliono separarsi dai propri pet.