Opposizioni in campo: grave mancata convocazione a Latina

Il clima politico nel Comune di Latina si sta intensificando, con le forze di opposizione che sollevano preoccupazioni sulla funzionalità della democrazia locale. I gruppi consiliari di Lbc, PD, M5S e Per Latina 2032 hanno inviato un esposto al Prefetto Vittoria Ciaramella per denunciare l’assenza di convocazione di una commissione consiliare congiunta su Bilancio e Ambiente, dedicata all’Azienda Speciale ABC e al servizio di igiene urbana.

Questo incontro avrebbe dovuto tenersi oggi, 11 luglio, come deciso nel corso della conferenza capigruppo il 2 luglio. Tuttavia, secondo quanto riportato dagli esponenti dell’opposizione, il presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero, ha annullato l’incontro, ostacolando un confronto trasparente e informato. Nonostante l’accordo di riconvocare tutte le parti interessate, la seduta non è stata mai programmata.

In aggiunta, il 5 giugno era stata presentata una richiesta urgente per un consiglio comunale monotematico su ABC, con particolare attenzione alle problematiche gestionali e finanziarie dell’azienda. Le opposizioni definiscono questa situazione come un impedimento che potrebbe avere effetti negativi sui servizi di igiene urbana e sulla stabilità finanziaria dell’ente.

Anche il gruppo di maggioranza, Noi Moderati, ha espresso la propria contrarietà all’annullamento della commissione, sottolineando che non erano stati avvisati della decisione e che ciò contrasta con le norme di buona convivenza politica. Le opposizioni affermano che questa non è un’eccezione, ma parte di un atteggiamento sistematico della maggioranza che tende a sminuire il ruolo del Consiglio comunale, riducendolo a organo di ratifica piuttosto che a un luogo di confronto.