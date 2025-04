Opposizioni all’attacco, cosa è successo

La Camera dei Deputati ha approvato la mozione della maggioranza sul Piano di riarmo europeo con 114 voti favorevoli, mentre tutte le mozioni presentate dall’opposizione sono state bocciate. Le opposizioni hanno criticato la maggioranza per non aver menzionato esplicitamente il termine “ReArm”, accusandola di nascondere le divisioni interne del centrodestra. Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle, ha denunciato il “svilimento del Parlamento”, affermando che la mancanza di chiarezza sulla mozione è vergognosa, considerando l’importanza degli investimenti nel settore bellico.

Chiara Braga del PD ha sottolineato l’esigenza di una discussione chiara e senza ambiguità, evidenziando la spaccatura della maggioranza su temi rilevanti. Marco Grimaldi di Avs ha rimarcato quanto sia inusuale che la mozione non parli del riarmo europeo, evidenziando le divisioni interne. Riccardo Magi di Più Europa ha chiesto un chiarimento sulla legittimità della mozione, criticando la dissonanza tra le opinioni in aula e il contenuto del documento votato. Anche Ettore Rosato di Azione ha dichiarato che la mozione non era ammissibile e ha richiesto una sospensione della seduta.

Dopo il voto, la Lega e il suo leader Matteo Salvini sono stati criticati da Avs per il supporto alla mozione della maggioranza, che approva le decisioni assunte dal consiglio europeo, nonostante il loro attacco al piano di riarmo. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno affermato che la Lega ha votato favorevolmente senza avere il coraggio di menzionare il piano di riarmo europeo, denunciando la mancanza di una linea comune nella maggioranza.