Opposizione Rieti: la maggioranza è mai stata così fragile?

Le recenti dinamiche politiche a Rieti hanno riacceso il dibattito riguardo la stabilità della maggioranza comunale. Dopo il pronunciamento del TAR, che ha respinto un ricorso contro il Consiglio relativo al bilancio del 19 novembre, l’opposizione ha intensificato le critiche nei confronti del sindaco Daniele Sinibaldi.

I membri dell’opposizione, tra cui Simone Petrangeli, Elena Leonardi, Gilberto Aguzzi e altri, hanno espresso il loro disappunto per la situazione politica attuale, sottolineando come la maggioranza si trovi in una condizione di precarietà mai vista prima. Nonostante il TAR abbia dato ragione alla giunta, i rappresentanti dell’opposizione non si sono tirati indietro, definendo il sindaco “squaiato” e accusandolo di prendere una vittoria di facciata.

Le affermazioni dell’opposizione suggeriscono una crescente tensione all’interno del consiglio comunale, con il timore che la fragilità della maggioranza possa influenzare le future decisioni politiche. Il clima di incertezza si riflette nelle parole dei consiglieri, i quali avvertono che nonostante il responso del tribunale, la solidità del governo cittadino è sempre più messa in discussione. La battaglia politica, quindi, continua a infiammare la scena reatina, con le forze di opposizione pronte a contestare le scelte dell’amministrazione.