Opposizione Latina denuncia la maggioranza: assenza di democrazia

I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Latina hanno presentato un esposto al prefetto Vittoria Ciaramella, evidenziando una grave violazione delle prerogative democratiche. Al centro della polemica c’è la mancata convocazione della commissione congiunta Bilancio-Ambiente dedicata all’Azienda Speciale ABC e al servizio di igiene urbana.

Secondo quanto emerso, la convocazione per la seduta dell’11 luglio era stata stabilita durante una conferenza dei capigruppo il 2 luglio, in cui era prevista la partecipazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di altre figure rilevanti. Tuttavia, tali soggetti non sono stati invitati al successivo consiglio monotematico su ABC, creando frustrazione tra le opposizioni.

In una nota, i gruppi firmatari, incluse le forze politiche come Lbc, PD, M5S e Per Latina 2032, hanno sottolineato che il presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero, ha revocato unilateralmente la convocazione, impedendo un confronto completo e informato. La mancata calendarizzazione della seduta congiunta, da loro richiesta, è vista come un ostacolo alla democrazia locale.

Nel loro esposto, gli oppositori ripercorrono i passaggi formali, partendo dalla richiesta di un consiglio comunale monotematico presentata il 5 giugno, evidenziando criticità gestionali e finanziarie di ABC. La situazione è descritta come grave, con impatti diretti sul servizio di igiene urbana e sulla stabilità economica del Comune.

Anche il gruppo di maggioranza Noi Moderati ha preso posizione, manifestando contrarietà rispetto alla mancata convocazione della commissione e denunciando un clima di intransparenza che ostacola il dialogo democratico. Le opposizioni affermano che questo grave episodio non rappresenta un caso isolato, ma riflette un atteggiamento sistematico della maggioranza che mina il ruolo del Consiglio comunale.