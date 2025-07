Opposizione in difficoltà: analisi del potere lucano attuale

Nella politica lucana attuale, l’opposizione si trova a un punto cruciale, tra incertezze e mancanza di incisività. Diversi membri dell’opposizione regionale sembrano limitarsi a una forma di resistenza che non si traduce in atti concreti, nonostante le critiche esplicitate nei confronti della maggioranza.

La gestione del potere nella Regione, sotto la leadership di Marcello Pittella, ha sollevato interrogativi sulle modalità e sull’approccio adottato, che appaiono a tratti audaci e problematici. Nella scena politica, il Partito Democratico, pur essendo parte della minoranza, sembra essere poco incisivo nel mettere in discussione le scelte del governo regionale. I casi di denuncia da parte di esponenti del partito sono rari.

Angelo Summa si distingue come una delle poche voci critiche, mettendo in discussione le pratiche del cosiddetto “pittellismo” e l’operato del presidente, ma il suo intervento non è ancora sufficiente a smuovere il dibattito politico. Dall’altra parte, Roberto Cifarelli, pur avendo sempre collaborato con Pittella, non appare in grado di contestarne le scelte, nonostante ci siano argomenti rilevanti da sollevare riguardo a nomine e benefici.

Piero Lacorazza, altro esponente del Pd, spicca per l’attività social ma risulta distante dalle questioni cruciali come quelle della Presidenza del Consiglio. Questo silenzio amplifica la sensazione che siano pochi a mettere in discussione la leadership attuale. In tale contesto, emerge un quadro politico in cui l’opposizione fatica a proporre un’alternativa concreta, mentre Pittella continua a mantenere il controllo, in attesa di ulteriori sviluppi.