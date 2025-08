Opposizione in Comune: nomine Acer sotto accusa a Reggio

La situazione politica a Reggio Emilia ha assunto nuovi contorni a seguito di una proposta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario da parte dei gruppi di opposizione. Al centro del dibattito vi sono le recenti nomine nel consiglio di amministrazione di Acer, in particolare quelle di Federico Amico e Camilla Verona.

Federico Amico, ex consigliere regionale, ha sostituito Marco Corradi prima della conclusione del suo mandato, destando preoccupazioni tra le forze di opposizione. Camilla Verona, già sindaca di Guastalla, è stata recentemente nominata presidente del Cda di Sabar, società responsabile della gestione dei rifiuti per otto Comuni della Bassa reggiana. Questa nomina, avvenuta il 28 maggio scorso, è stata votata dai sindaci di questi comuni, che hanno in seguito sostenuto anche la sua candidatura in Acer.

Il consigliere Giovanni Tarquini della lista civica per Reggio ha sollevato dubbi legali riguardo alla nomina di Verona, citando il decreto legislativo 39 del 2013. Tale normativa vieta a chi ha ricoperto incarichi in enti finanziati dalla pubblica amministrazione di assumere ruoli di vertice in altre istituzioni pubbliche. Secondo Tarquini, la nomina di Verona nel Cda di Acer risulterebbe pertanto in conflitto con la legge, rendendola non conforme.

In risposta alla situazione, Tarquini ha suggerito di intraprendere una verifica della normativa vigente e ha ipotizzato di presentare un esposto alle autorità competenti. Ha inoltre invitato Verona a dimettersi dal suo ruolo in Acer, in considerazione della sua posizione in Sabar, per evitare ulteriori irregolarità.