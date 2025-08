Opposizione contro le nomine al Garante sui diritti disabili

Nel dibattito politico attuale, emergono preoccupazioni riguardanti la nomina del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. I capigruppo delle opposizioni di Senato e Camera hanno inviato una lettera ai presidenti La Russa e Fontana esprimendo il loro disappunto per la composizione di questo organismo.

Secondo il decreto legislativo del 5 febbraio 2024, l’Autorità Garante è stata istituita per promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità. Il collegio è composto da un presidente e due membri, tutti scelti in base a criteri di indipendenza e professionalità specifica nel campo dei diritti umani.

Tuttavia, i firmatari segnalano che le nomine non rispettano tali requisiti. Maurizio Borgo, nominato presidente, ha ricoperto in precedenza il ruolo di Capo di Gabinetto del Ministro per le disabilità, ma non basta per giustificare la sua idoneità. Francesco Vaia e Antonio Pelagatti, i membri di collegio, presentano un’esperienza limitata in materia di disabilità.

Inoltre, la lettera sottolinea la totale assenza di rappresentanza femminile nel collegio, un aspetto che contrasta con le normative internazionali sui diritti delle donne e la parità di genere. Le opposizioni definiscono questa situazione inadeguata e chiedono un riesame delle nomine.

Le critiche evidenziano dunque non solo la mancanza di competenze adeguate tra i nominati, ma anche un significato più ampio riguardo l’importanza della parità e della rappresentanza negli organismi dedicati alla tutela dei diritti. I capigruppo auspicano una rapida revisione della composizione del Collegio per garantire la rappresentatività e l’efficacia dell’Autorità.