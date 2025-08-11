Opposizione chiede riconoscimento ufficiale della Palestina

Nell’ambito delle dinamiche politiche attuali, il Consiglio Comunale di Orvieto ha visto la presentazione di un Ordine del Giorno da parte dei gruppi di opposizione. Questa proposta mira a sollecitare l’Amministrazione a promuovere presso il Parlamento e il Governo italiani il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, nei confini antecedenti al 1967, con Gerusalemme come capitale condivisa.

La richiesta si inserisce in un contesto internazionale già ampiamente favorevole, con 146 Paesi membri dell’ONU che hanno già riconosciuto la Palestina, pari oltre al 75% della comunità globale. Recentemente, nazioni come Spagna, Norvegia, Slovenia e Irlanda hanno formalizzato il loro sostegno, mentre l’Australia prevede di fare lo stesso nel prossimo mese durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Secondo i proponenti, tale riconoscimento rappresenterebbe un passo cruciale per garantire equità e legittimità nei negoziati di pace tra Israele e Palestina, rafforzando le tutele del diritto internazionale e sostenendo le aspirazioni del popolo palestinese. L’Ordine del Giorno sottolinea anche i principi della tradizione diplomatica italiana, che storicamente ha cercato di promuovere una pace giusta nella regione.

Il documento incarica il Sindaco e la Giunta di inviare la richiesta a Governo, Parlamento, Presidenza della Repubblica e Unione Europea, affinché l’Italia possa diventare un sostenitore del riconoscimento. Inoltre, si prevede la diffusione dell’informativa alla cittadinanza e alle associazioni, unitamente a un impegno per sensibilizzare le istituzioni locali e nazionali su questa questione considerata fondamentale per la pace in Medio Oriente.

La proposta è stata firmata dai consiglieri Federico Giovannini, Cristina Croce, Stefano Biagioli, Daniele Di Loreto, Mauro Caiello e Roberta Palazzetti.