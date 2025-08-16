Opposizione Chiaravalle denuncia gestione bugiarda del Comune

A Chiaravalle Centrale, i consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Rauti, Vito Maida e Claudio Foti hanno avviato una campagna di volantinaggio e affissione di manifesti con il messaggio “Basta bugie”. Questa iniziativa mira a denunciare la presunta mancanza di trasparenza nella gestione finanziaria del Comune.

I volantini, diffusi in tutti i quartieri, evidenziano l’accusa che l’amministrazione sta nascondendo ai cittadini la reale situazione delle finanze comunali. Gli oppositori dichiarano di chiedere verità da mesi, sottolineando che l’amministrazione si è rifugiata dietro silenzi e omissioni. In particolare, criticano il consiglio comunale del 29 luglio, dove, secondo quanto riferito, il responsabile finanziario ha rivelato, in un intervento mormorato, che le entrate IMU sarebbero state utilizzate per coprire debiti legati a situazioni urgenti e forniture.

Il primo cittadino, durante una seduta precedente, aveva deriso l’esistenza di debiti significativi, riducendoli a un’eventualità trascurabile. Gli oppositori replicano che tali affermazioni sono fuorvianti, rivelando invece un debito complessivo che supera i due milioni di euro, accumulato anche dalla gestione precedente.

Il manifesto prosegue mettendo in evidenza l’assenza di dati sui crediti vantati da aziende per lavori e servizi, e la crescita esponenziale dei contenziosi e delle spese legali che gravano ulteriormente sul bilancio comunale.

Infine, si rivolge ai cittadini con un appello alla responsabilità e alla richiesta di trasparenza nelle informazioni, criticando il negazionismo e promettendo la verità: “I cittadini meritano rispetto, non teatrini”.