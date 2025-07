Opposizione a Rapallo: chieste dimissioni sindaco Ricci

A Rapallo, la situazione politica si fa tesa con la richiesta dei sei consiglieri comunali di opposizione di dimettersi il sindaco Elisabetta Ricci. La richiesta arriva dopo che il consiglio comunale di ieri sera non ha potuto svolgersi a causa della mancanza del numero legale.

I membri della minoranza affermano che le dimissioni del sindaco sarebbero un gesto di responsabilità per liberare la città da un’amministrazione considerata inefficace. Nel respingere le critiche mosse dalla sindaca, i consiglieri evidenziano che è compito della maggioranza garantire la presenza necessaria affinché le sedute possano aver luogo.

Il consiglio comunale è stato riconvocato per stasera alle 21, mantenendo lo stesso ordine del giorno predisposto per la seduta saltata, che riguarda la questione dei danni causati dalla mareggiata del 2018. È previsto che la minoranza non partecipi anche a questo incontro, crescente il fronfalo di dissenso nei confronti della gestione attuale.

Anche il circolo locale del Partito Democratico esprime critiche dure nei confronti dell’amministrazione, lasciando intendere che il clima politico a Rapallo è di forte conflitto e divisione, con preoccupazioni sull’efficacia della governance attuale.