Opposizione a Latina: esposto al Prefetto per mancata convocazione

L’attuale situazione politica del Comune di Latina si complica ulteriormente a causa di una controversia riguardante la commissione consiliare congiunta Bilancio e Ambiente. I gruppi consiliari di opposizione — Pd, Lbc, M5S e Per Latina 2032 — hanno presentato un esposto formale al Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, per denunciare la mancata convocazione di un incontro fissato per l’11 luglio. Questa seduta avrebbe dovuto affrontare questioni cruciali legate all’Azienda per i Beni Comuni (Abc), ma non è mai stata programmata.

L’origine di questa richiesta di convocazione risale al Consiglio comunale monotematico del 2 luglio, durante il quale l’assenza dei vertici aziendali ha ostacolato un confronto sulle problematiche gestionali e finanziarie di Abc, responsabile del servizio di igiene urbana. Dopo questa seduta, si era deciso, in conferenza dei capigruppo, di riprogrammare un incontro per il giorno 11. Tuttavia, il presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero, avrebbe revocato unilateralmente questa convocazione, senza fornire spiegazioni.

L’esposto sottolinea anche una frattura nella maggioranza, con il gruppo di Noi Moderati che ha espresso disapprovazione per l’annullamento dell’incontro. In una lettera inviata alla sindaca Matilde Celentano e ai capigruppo, il gruppo ha lamentato di non essere stato informato e ha parlato di violazione delle regole di convivenza politica.

Secondo l’opposizione, questo comportamento rispecchia un approccio sistematico da parte della maggioranza, che tende a ridurre il Consiglio a un organo meramente ratificatore. La situazione di Abc rimane critica, con interrogativi irrisolti sulle sue capacità operative e finanziarie, e l’amministrazione non ha ancora fornito risposte. L’esposto al Prefetto rappresenta un tentativo degli oppositori di ripristinare la legalità istituzionale.