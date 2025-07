Opposizione a Capranica: no all’aumento della Tari 2025

Il dibattito sulla gestione delle risorse comunali è al centro della discussione politica a Capranica. Il gruppo di opposizione “Per Migliorare Capranica” ha manifestato la propria posizione contraria all’innalzamento della Tariffa sui rifiuti durante l’ultimo consiglio comunale.

Il voto contrario è avvenuto nell’ambito della delibera riguardante le tariffe Tari per il 2025. Francesco Virgili, capogruppo della lista, insieme alle colleghe Maria Giuseppina Rossi e Sara Onofri, ha sottolineato l’importanza di non gravare ulteriormente sulle famiglie e le attività produttive in un momento di crisi economica.

Virgili ha affermato che è fondamentale per l’amministrazione comunale ottimizzare le risorse disponibili, evitando un aumento della pressione fiscale. Il gruppo ha chiesto un impegno concreto per contenere i costi, ritenendo che le attuali difficoltà economiche richiedano misure di sostegno piuttosto che un incremento delle tasse.