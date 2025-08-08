34 C
Opportunità: Senior Buyer – Costruzione e Macchinari

Da StraNotizie
Posizione Aperta: Senior Buyer Construction and Machinery

SPIC, leader nella progettazione e costruzione di macchine e sistemi di prefabbricazione, cerca un Senior Buyer specializzato nel settore della costruzione e delle macchine. Questa figura chiave avrà l’opportunità di gestire l’approvvigionamento di materiali per cantieri complessi, contribuendo attivamente alla realizzazione di impalcati per ponti e viadotti ferroviari e stradali.

Requisiti Principali:

  • Esperienza consolidata nell’approvvigionamento di materiali per progetti di costruzione
  • Competenza nella gestione di fornitori e trattative commerciali
  • Conoscenza dei processi di acquisto nel settore della costruzione e della meccanica
  • Capacità di lavorare in team e di coordinarsi con diverse funzioni aziendali

Vantaggi del Ruolo:

  • Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo
  • Coinvolgimento in progetti all’avanguardia che plasmano l’infrastruttura
  • Sviluppo professionale continuo e formazione specifica

Unisciti a un team di esperti al servizio della qualità e dell’innovazione nel settore delle costruzioni.

