Opportunità: Senior Buyer – Costruzione e Macchinari

Posizione Aperta: Senior Buyer Construction and Machinery

SPIC, leader nella progettazione e costruzione di macchine e sistemi di prefabbricazione, cerca un Senior Buyer specializzato nel settore della costruzione e delle macchine. Questa figura chiave avrà l’opportunità di gestire l’approvvigionamento di materiali per cantieri complessi, contribuendo attivamente alla realizzazione di impalcati per ponti e viadotti ferroviari e stradali.

Requisiti Principali:

Esperienza consolidata nell’approvvigionamento di materiali per progetti di costruzione

nell’approvvigionamento di materiali per progetti di costruzione Competenza nella gestione di fornitori e trattative commerciali

nella gestione di fornitori e trattative commerciali Conoscenza dei processi di acquisto nel settore della costruzione e della meccanica

nel settore della costruzione e della meccanica Capacità di lavorare in team e di coordinarsi con diverse funzioni aziendali

Vantaggi del Ruolo:

Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo

Coinvolgimento in progetti all’avanguardia che plasmano l’infrastruttura

Sviluppo professionale continuo e formazione specifica

Unisciti a un team di esperti al servizio della qualità e dell’innovazione nel settore delle costruzioni.