Opportunità: Senior Buyer – Costruzione e Macchinari

Posizione Aperta: Senior Buyer Construction and Machinery
SPIC, leader nella progettazione e costruzione di macchine e sistemi di prefabbricazione, cerca un Senior Buyer specializzato nel settore della costruzione e delle macchine. Questa figura chiave avrà l’opportunità di gestire l’approvvigionamento di materiali per cantieri complessi, contribuendo attivamente alla realizzazione di impalcati per ponti e viadotti ferroviari e stradali.
Requisiti Principali:
- Esperienza consolidata nell’approvvigionamento di materiali per progetti di costruzione
- Competenza nella gestione di fornitori e trattative commerciali
- Conoscenza dei processi di acquisto nel settore della costruzione e della meccanica
- Capacità di lavorare in team e di coordinarsi con diverse funzioni aziendali
Vantaggi del Ruolo:
- Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo
- Coinvolgimento in progetti all’avanguardia che plasmano l’infrastruttura
- Sviluppo professionale continuo e formazione specifica
Unisciti a un team di esperti al servizio della qualità e dell’innovazione nel settore delle costruzioni.