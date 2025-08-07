Opportunità Professionale: Specialista in Tesoreria & Reporting a Milano

Descrizione SEO Ottimizzata: Specialista Tesoreria & Reporting – Milano – Nuove Opportunità

Scopri il ruolo di Specialista Tesoreria & Reporting presso Cofidis Italia, parte del prestigioso Cofidis Group, un leader europeo nel settore del credito al consumo con oltre 25 anni di esperienza e operante in nove Paesi. In questo ruolo strategico, supporterai il nostro team nella gestione efficiente delle risorse finanziarie e nella produzione di report dettagliati, contribuendo così al successo dell’azienda e alla soddisfazione dei clienti.

Chi cerchiamo:

Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o Finanza ed esperienza pregressa nel settore della tesoreria e del reporting. Sono richieste competenze avanzate in Excel e la familiarità con strumenti di business intelligence. L’attenzione ai dettagli, problem solving e capacità analitiche sono fondamentali per eccellere in questo ruolo.

Vantaggi del ruolo:

Inserimento in un contesto dinamico e internazionale

Opportunità di crescita professionale in un’azienda innovativa

Collaborazione con un team esperto e motivato

Impegno verso un equilibrio tra vita professionale e personale

Unisciti a noi per contribuire a progetti stimolanti e per essere parte di un importante gruppo che mette al centro le persone e le loro esigenze finanziarie.