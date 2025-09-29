Opportunità per Software Engineer

In Iliad, abbiamo riscritto il panorama delle telecomunicazioni, ponendo le persone al centro e costruendo relazioni basate su trasparenza e fiducia. Con oltre 12,5 milioni di utenti e una rete proprietaria in espansione, siamo protagonisti della transizione digitale di un Paese sempre più connesso.

Cosa ti aspetta?

Far parte di Iliad significa lavorare con passione per ridefinire gli standard del settore, offrendo un’esperienza innovativa e accessibile. Operiamo con qualità e semplicità per soddisfare le esigenze dei nostri utenti, sempre con il nostro stile distintivo.

In qualità di Software Developer, entrerai nel team di Software & Data Engineering e sarai responsabile dello sviluppo di applicativi aziendali. Le tue attività includeranno:

Sviluppare applicativi, dalla raccolta dei requisiti alla realizzazione finale

Condividere gli stati di avanzamento con altri dipartimenti

Scrivere codice ben strutturato e mantenibile, con documentazione

Analizzare e apprendere nuovi framework e strumenti

Requisiti Must have:

Padronanza dei principi di ingegneria del software

Conoscenza del linguaggio PHP

Esperienza con un frontend framework (es. React/Vue)

Esperienza con database relazionali (MariaDB, PostgreSQL, MySQL)

Esperienza nello sviluppo di applicazioni web e servizi RESTful

Conoscenza del sistema di versionamento Git

Forti capacità di risoluzione problemi

Ottime capacità comunicative e relazionali

Conoscenza della lingua inglese

Requisiti Nice to have:

Laurea in informatica o affini

Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo

Esperienza con un backend framework PHP (es. Symfony/Laravel)

Conoscenza del linguaggio SQL

Conoscenza di Docker, Nginx

Familiarità con Linux

Esperienza in TDD tramite unit test e performance test

Conoscenza della lingua francese

Cosa aspettarti da noi:

Curiosità, ascolto e spirito di iniziativa

Lavoro flessibile: fino a 8 giorni di smart-working al mese

Uffici Iliad come luogo di incontro e ispirazione

Formazione e sviluppo su misura per te

Bonus mobilità per spostamenti sostenibili

Ticket giornalieri per pranzare e fare la spesa

Contributo biennale per smartphone

5 sedute gratuite di psicoterapia con UnoBravo

Assicurazione sanitaria per te e la tua famiglia

Welfare annuale per servizi dedicati al benessere

Rimborso della ricarica telefonica

#weareiliad significa condividere e crescere insieme. Creiamo momenti di incontro anche fuori dall’ufficio, perché le migliori idee nascono dal confronto… e dal divertimento!

Se sei pronto a unirti a noi, candidati ora!