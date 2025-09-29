Opportunità per Software Engineer

Cosa ti aspetta?
Far parte di Iliad significa lavorare con passione per ridefinire gli standard del settore, offrendo un’esperienza innovativa e accessibile. Operiamo con qualità e semplicità per soddisfare le esigenze dei nostri utenti, sempre con il nostro stile distintivo.
In qualità di Software Developer, entrerai nel team di Software & Data Engineering e sarai responsabile dello sviluppo di applicativi aziendali. Le tue attività includeranno:
- Sviluppare applicativi, dalla raccolta dei requisiti alla realizzazione finale
- Condividere gli stati di avanzamento con altri dipartimenti
- Scrivere codice ben strutturato e mantenibile, con documentazione
- Analizzare e apprendere nuovi framework e strumenti
Requisiti Must have:
- Padronanza dei principi di ingegneria del software
- Conoscenza del linguaggio PHP
- Esperienza con un frontend framework (es. React/Vue)
- Esperienza con database relazionali (MariaDB, PostgreSQL, MySQL)
- Esperienza nello sviluppo di applicazioni web e servizi RESTful
- Conoscenza del sistema di versionamento Git
- Forti capacità di risoluzione problemi
- Ottime capacità comunicative e relazionali
- Conoscenza della lingua inglese
Requisiti Nice to have:
- Laurea in informatica o affini
- Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo
- Esperienza con un backend framework PHP (es. Symfony/Laravel)
- Conoscenza del linguaggio SQL
- Conoscenza di Docker, Nginx
- Familiarità con Linux
- Esperienza in TDD tramite unit test e performance test
- Conoscenza della lingua francese
Cosa aspettarti da noi:
- Curiosità, ascolto e spirito di iniziativa
- Lavoro flessibile: fino a 8 giorni di smart-working al mese
- Uffici Iliad come luogo di incontro e ispirazione
- Formazione e sviluppo su misura per te
- Bonus mobilità per spostamenti sostenibili
- Ticket giornalieri per pranzare e fare la spesa
- Contributo biennale per smartphone
- 5 sedute gratuite di psicoterapia con UnoBravo
- Assicurazione sanitaria per te e la tua famiglia
- Welfare annuale per servizi dedicati al benessere
- Rimborso della ricarica telefonica
#weareiliad significa condividere e crescere insieme. Creiamo momenti di incontro anche fuori dall’ufficio, perché le migliori idee nascono dal confronto… e dal divertimento!
Se sei pronto a unirti a noi, candidati ora!
