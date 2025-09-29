18 C
Lavoro

Opportunità per Software Engineer

Offerte di Lavoro

In Iliad, abbiamo riscritto il panorama delle telecomunicazioni, ponendo le persone al centro e costruendo relazioni basate su trasparenza e fiducia. Con oltre 12,5 milioni di utenti e una rete proprietaria in espansione, siamo protagonisti della transizione digitale di un Paese sempre più connesso.

Cosa ti aspetta?

Far parte di Iliad significa lavorare con passione per ridefinire gli standard del settore, offrendo un’esperienza innovativa e accessibile. Operiamo con qualità e semplicità per soddisfare le esigenze dei nostri utenti, sempre con il nostro stile distintivo.

In qualità di Software Developer, entrerai nel team di Software & Data Engineering e sarai responsabile dello sviluppo di applicativi aziendali. Le tue attività includeranno:

  • Sviluppare applicativi, dalla raccolta dei requisiti alla realizzazione finale
  • Condividere gli stati di avanzamento con altri dipartimenti
  • Scrivere codice ben strutturato e mantenibile, con documentazione
  • Analizzare e apprendere nuovi framework e strumenti

Requisiti Must have:

  • Padronanza dei principi di ingegneria del software
  • Conoscenza del linguaggio PHP
  • Esperienza con un frontend framework (es. React/Vue)
  • Esperienza con database relazionali (MariaDB, PostgreSQL, MySQL)
  • Esperienza nello sviluppo di applicazioni web e servizi RESTful
  • Conoscenza del sistema di versionamento Git
  • Forti capacità di risoluzione problemi
  • Ottime capacità comunicative e relazionali
  • Conoscenza della lingua inglese

Requisiti Nice to have:

  • Laurea in informatica o affini
  • Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo
  • Esperienza con un backend framework PHP (es. Symfony/Laravel)
  • Conoscenza del linguaggio SQL
  • Conoscenza di Docker, Nginx
  • Familiarità con Linux
  • Esperienza in TDD tramite unit test e performance test
  • Conoscenza della lingua francese

Cosa aspettarti da noi:

  • Curiosità, ascolto e spirito di iniziativa
  • Lavoro flessibile: fino a 8 giorni di smart-working al mese
  • Uffici Iliad come luogo di incontro e ispirazione
  • Formazione e sviluppo su misura per te
  • Bonus mobilità per spostamenti sostenibili
  • Ticket giornalieri per pranzare e fare la spesa
  • Contributo biennale per smartphone
  • 5 sedute gratuite di psicoterapia con UnoBravo
  • Assicurazione sanitaria per te e la tua famiglia
  • Welfare annuale per servizi dedicati al benessere
  • Rimborso della ricarica telefonica

#weareiliad significa condividere e crescere insieme. Creiamo momenti di incontro anche fuori dall’ufficio, perché le migliori idee nascono dal confronto… e dal divertimento!

Se sei pronto a unirti a noi, candidati ora!


Opportunità per Software Engineer

