Opportunità per Programmatori nelle Categorie Protette

💼 Titolo del lavoro: PROGRAMMATORE CATEGORIE PROTETTE



🏢 Azienda: Selefor



📍 Luogo: Roma

Offerta di Lavoro: Programmatore Categorie Protette – Selefor, Roma

Sei un programmatore appartenente alle categorie protette? Unisciti a Selefor, una realtà dinamica nel cuore di Roma! Cerchiamo talenti con competenze in linguaggi di programmazione come Java, C# o Python. È richiesta esperienza nello sviluppo software e capacità di lavorare in team. Offriamo un ambiente inclusivo, opportunità di crescita e formazione continua. Scopri di più e dai il via alla tua carriera con noi! Invia il tuo CV oggi stesso!