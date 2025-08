Opportunità per Progettista Meccanico Senior a Pinerolo – Candidati Ora!

Descrizione Lavoro – Progettista Meccanico Senior – Pinerolo

Generazione Vincente SpA, Agenzia per il lavoro con filiale a Pinerolo, ricerca un Progettista Meccanico Senior per un’importante azienda cliente nel settore metalmeccanico. Questa figura professionale avrà un ruolo fondamentale nel processo di progettazione, occupandosi della creazione di modelli meccanici in 3D/2D utilizzando il software Inventor.

Responsabilità principali:

Progettazione meccanica avanzata attraverso l’uso di strumenti CAD.

Realizzazione di disegni tecnici dettagliati.

Collaborazione con team tecnologici per ottimizzare i progetti.

Analisi e risoluzione di problematiche tecniche.

Requisiti richiesti:

Esperienza consolidata nel settore meccanico.

Expertise nell’uso di software CAD (preferibilmente Inventor).

Capacità di lavoro in team e buone doti comunicative.

Laurea in ingegneria meccanica o titolo equivalente.

Vantaggi del ruolo:

Inserimento in un contesto dinamico e innovativo.

Opportunità di crescita professionale in un’azienda di primo piano.

Lavoro su progetti stimolanti e di rilevanza industriale.

Unisciti a un team di esperti e contribuisci al successo di progetti all’avanguardia nel settore metalmeccanico a Pinerolo.