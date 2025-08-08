30 C
Opportunità per Praticante Avvocato – Recupero Crediti a Pescara

Avvocato – Praticante Abilitato | Area Recupero Crediti – Pescara

Chi siamo: iQera Italia S.p.A. è un leader di settore nel Recupero Crediti, Real Estate, Due Diligence e Outsourcing di processi aziendali. Operiamo attivamente nel mercato italiano degli NPL (Non Performing Loans) e UTP (Unlikely to Pay), offrendo soluzioni innovative e personalizzate.

Descrizione del ruolo: Stiamo cercando un Avvocato – Praticante Abilitato da inserire nel nostro team di Pescara, specializzato nell’area del recupero crediti. Il candidato ideale avrà l’opportunità di lavorare su diversi casi, contribuendo attivamente a strategie legali efficaci e a ottimizzazione dei processi di recupero.

Requisiti principali:

  • Abilitazione alla professione legale.
  • Forte interesse per il settore del recupero crediti e del diritto commerciale.
  • Eccellenti capacità di analisi, problem-solving e comunicazione.
  • Capacità di lavorare in team e gestire le relazioni con i clienti.

Vantaggi del ruolo:

  • Opportunità di crescita professionale in un’azienda leader nel settore.
  • Approccio dinamico e innovativo al lavoro.
  • Possibilità di formazione continua e sviluppo delle competenze legali.

Un’opportunità unica per entrare in un ambiente stimolante e contribuire a un settore in continua evoluzione. Scopri di più su come far parte di iQera Italia S.p.A. e sviluppare la tua carriera in un contesto altamente professionale.

