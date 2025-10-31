Opportunità per Operaio Add. allo Stampaggio Plastica a Milano: Crescita Professionale Garantita

17.7 C
Titolo lavoro: OPERAIO / A ADD. ALLO STAMPAGGIO PLASTICA

Azienda: Openjobmetis

Descrizione lavoro:
Openjobmetis SpA, filiale di Castelfranco Veneto, è alla ricerca di un/una operaio/a addetto/a allo stampaggio della plastica. Le principali responsabilità includono la gestione delle macchine di stampaggio, il controllo della qualità del prodotto finito e la manutenzione delle attrezzature. È richiesta una formazione tecnica, esperienza pregressa nel settore plastico e capacità di lavoro in team. Tra i vantaggi offerti ci sono un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.

Località: Castello di Godego, Treviso

Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 07:10:48 GMT

