31.6 C
Roma
giovedì – 7 Agosto 2025
Lavoro

Opportunità per Operai Specializzati nel Settore Pharma – Milano Est

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Operai Specializzati Settore Pharma – Milano Est

Cerchiamo professionisti del settore farmaceutico per un’importante realtà multinazionale nella zona di Milano Est, specializzata nella produzione di farmaci iniettabili. Le risorse saranno inserite nel reparto LYO, dove si occuperanno di gestire le linee di produzione in un ambiente steriles altamente specializzato.

Responsabilità principali:

  • Operare sulle linee di produzione nel reparto LYO.
  • Controllare e monitorare le fasi di lavorazione e confezionamento.
  • Collaborare con il team per garantire standard elevati di qualità e rispetto delle normative.

Requisiti richiesti:

  • Esperienza pregressa in contesti produttivi, preferibilmente nel settore farmacologico.
  • Conoscenza delle procedure relative all’area sterile e norme GMP (Good Manufacturing Practice).
  • Attitudine al lavoro di squadra e attenzione ai dettagli.

Vantaggi del ruolo:

  • Opportunità di lavorare in un ambiente internazionale e altamente innovativo.
  • Formazione continua e possibilità di crescita professionale.
  • Integrazione in un team di esperti con elevate competenze nel settore.

Unisciti a noi per contribuire a progetti significativi nel campo della salute e del benessere.

Articolo precedente
Jenny Guardiano risponde duramente a Tony Renda sui social
Articolo successivo
A Gaza: Tajani Dirige e Svela il Concetto di Genocidio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.