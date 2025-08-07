Opportunità per Operai Specializzati nel Settore Pharma – Milano Est

Operai Specializzati Settore Pharma – Milano Est
Cerchiamo professionisti del settore farmaceutico per un’importante realtà multinazionale nella zona di Milano Est, specializzata nella produzione di farmaci iniettabili. Le risorse saranno inserite nel reparto LYO, dove si occuperanno di gestire le linee di produzione in un ambiente steriles altamente specializzato.
Responsabilità principali:
- Operare sulle linee di produzione nel reparto LYO.
- Controllare e monitorare le fasi di lavorazione e confezionamento.
- Collaborare con il team per garantire standard elevati di qualità e rispetto delle normative.
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa in contesti produttivi, preferibilmente nel settore farmacologico.
- Conoscenza delle procedure relative all’area sterile e norme GMP (Good Manufacturing Practice).
- Attitudine al lavoro di squadra e attenzione ai dettagli.
Vantaggi del ruolo:
- Opportunità di lavorare in un ambiente internazionale e altamente innovativo.
- Formazione continua e possibilità di crescita professionale.
- Integrazione in un team di esperti con elevate competenze nel settore.
Unisciti a noi per contribuire a progetti significativi nel campo della salute e del benessere.