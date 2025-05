Opportunità per Laureati in Economia: Ufficio Sostenibilità

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Laureata/Laureato materie economiche per Ufficio Sostenibilità e Conformità aziendale



🏢 Azienda: QuoJobis



📍 Luogo: Bergamo

Offerta di Lavoro: Laureata/Laureato in Materie Economiche per Ufficio Sostenibilità e Conformità Aziendale – QuoJobis, Bergamo

Stai cercando un’opportunità stimolante nel settore della sostenibilità? QuoJobis è alla ricerca di un/una Laureata/Laureato in materie economiche per il proprio Ufficio Sostenibilità e Conformità aziendale. Se hai una forte passione per le problematiche ambientali, ottime capacità analitiche e conosci le normative di settore, potresti essere il candidato ideale!

Requisiti principali:

Laurea in Economia o affini

Conoscenza delle normative di sostenibilità

Ottime doti comunicative e relazionali

Capacità di lavorare in team

Unisciti a un team dinamico che promuove pratiche aziendali sostenibili e contribuisce a un futuro migliore! Scopri di più e candidati subito!