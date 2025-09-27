Opportunità per il made in Italy nel mercato cinese

Il made in China ha guadagnato una reputazione positiva in termini di qualità, e il lusso cinese sta emergendo. Dopo anni di cooperazione tra Italia e Cina, si aprono nuove opportunità per le piccole e medie imprese italiane nel mercato cinese. Francesco Fiordelli, ambasciatore ufficiale del sistema moda del governo di Pechino in Italia, sottolinea che le piccole aziende artigianali italiane rappresentano vere eccellenze, pronte a puntare sull’export verso la Cina.

Durante un summit recentemente tenutosi, è stato discusso il futuro della collaborazione tra i due Paesi, evidenziando come le medie imprese italiane potrebbero trarre vantaggio da nuovi accordi che facilitano l’accesso al mercato cinese. Per celebrare 50 anni di relazioni, durante la Fashion Week verrà inaugurato a Corso Magenta un showroom dedicato alla creatività cinese, con l’intento di promuovere designer emergenti e favorire occasioni di business tra aziende, retailer e buyer.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ha ospitato la sesta edizione dell’Italy–China Fashion Summit, dove si sono esibiti nomi noti del settore italiano, come Diego Della Valle di Tod’s, Luca Lisandroni di Cucinelli S.p.A. e Antonio De Matteis di Kiton e Pitti Uomo. Dalla Cina, è stata attesa la presenza di Sun Ruizhe, presidente del China National Textile & Apparel Council, insieme ai rappresentanti delle associazioni del settore.

Il summit si è concluso con la sfilata del brand CHEN.1988, diretto da Chen Long, che ha presentato in anteprima la collezione “The Ideal Autumn”. Chen Long, miglior stilista donna 2024 e nella lista dei Top 10 Designer 2025 in Cina, ha dichiarato di ispirarsi alla figura della donna moderna, con colori rosso e grigio nelle loro sfumature. È anche professore e membro della China Fashion Association, e ha recentemente vinto il 29° China Fashion Designer Top Award 2025.