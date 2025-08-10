Opportunità nei mercati: i gestori attivi sapranno emergere?

I mercati finanziari attuali mostrano un’elevata volatilità, creando opportunità uniche per i gestori attivi. La capacità di selezionare e gestire titoli in modo opportuno è fondamentale in un contesto in cui le correlazioni tra le asset class stanno diminuendo e la dispersione dei rendimenti cresce.

Tuttavia, nonostante le fluttuazioni dei mercati, la performance dei gestori attivi non è emersa come ci si aspettava. Tra la chiusura dei mercati del 4 novembre 2024 e il 4 agosto successivo, solo il 5% dei fondi azionari venduti in Italia ha superato i benchmark di riferimento. Secondo i dati di Plus24, solo 143 fondi azionari, su quasi 2.900 disponibili, hanno registrato rendimenti migliori di quelli degli ETF passivi.

In molte categorie di prodotti finanziari, nessun gestore è riuscito a superare le performance degli ETF. Questo è il caso, ad esempio, dei fondi Global, Europe e US Equity Income, oltre a diverse altre categorie come Eurozone Flex, Large e Mid Cap, dove tutti i gestori hanno avuto rendimenti inferiori. L’unica eccezione significativa è stata per i fondi Global Small/Mid-Cap Equity, in cui il 74% ha ottenuto performance superiori rispetto all’ETF della stessa categoria.

Anche nel settore obbligazionario la situazione è simile, sebbene una percentuale leggermente più alta di gestori, pari al 9%, ha registrato performance superiori al benchmark negli ultimi nove mesi, considerando solo le categorie con almeno un ETF quotato. Questo scenario riflette le sfide che i gestori attivi affrontano nel catturare rendimenti superiori rispetto agli strumenti passivi.